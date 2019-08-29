Оренбург, , 10:57 — REGNUM

В Оренбургской области бывший директор коммерческой компании предстанет перед судом. Женщине инкриминируется часть 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, экс-директор ООО «Славянка» скрыла 9,5 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Свою вину женщина не признала. В рамках предварительного следствия на имущество фирмы наложен арест.

Стоит отметить, что статьей Уголовного кодекса РФ, по которой предъявлено обвинение экс-главе фирмы, предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа 2 млн рублей или семи лет лишения свободы.