Вашингтон, , 11:01 — REGNUM

Стоимость игрового боевика Gears 5 на платформе для продажи игр Steam снизилась почти в четыре раза. При этом в официальном магазине Microsoft цена осталась прежней, сообщало игровое издание «Игромания» 28 августа.

Gears 5 в Steam теперь можно приобрести за 1085 рублей (первоначальная цена — 3999 рублей). Представители издательской компании пока никак не прокомментировали такую резкую смену ценовой политики.

Напомним, Gears 5 — это шутер от третьего лица, релиз которого запланирован на 6 сентября 2019 года. Сообщается, что в игре появится новый протагонист (взамен Маркусу Фенику — главному герою предыдущих частей) и несколько режимов для сетевой игры.

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