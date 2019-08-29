Москва, , 10:47 — REGNUM

Минтранс РФ объявил конкурс по разработке мер безопасности самолетов от птиц, передают 29 августа «Известия». Сообщается, что ранее деньги на подобные проекты выделяли 25 лет назад.

Соответствующий тендер на 5 596 853 рубля 19 копеек размещен на торговой площадке 20 августа. За эту сумму необходимо представить ведомству предложения, которые будут стимулировать аэропорты развивать у себя систему орнитологической безопасности и внедрять новые разработки. Интересует Минтранс и зарубежный опыт.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа возле аэропорта Жуковский самолет, который вез пассажиров в Симферополь, совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. Экстренные меры потребовались из-за столкновения самолета с птицами. К счастью, обошлось без жертв.