Ставрополь, , 10:45 — REGNUM

Число пострадавших, госпитализированных с травмами, полученными в результате автоаварии в Ставропольском крае, выросло до восьми. Об этом 29 августа сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них. В настоящее время, по уточнению медиков, состояние одного пострадавшего тяжелое, двоих — средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы, пишет «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием маршрутного микроавтобуса «Мерседес» и грузовиком МАН «Тонар» с прицепом произошла на федеральной трассе «Кавказ» около 06:30 29 августа. Двигавшиеся в попутном направлении автомашины столкнулись между Невинномысском и селом Кочубеевское. В маршрутном такси, направлявшемся из Адлера во Владикавказ, находились 23 пассажира, в том числе пятеро детей.