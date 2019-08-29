Майкоп, , 11:09 — REGNUM

Этнические адыги, обучающиеся в университете турецкого города Дюздже, с экскурсионной программой посетили Республику Адыгею. Студенты побывали в учебных корпусах Адыгейского госуниверситета (АГУ), смогли «прикоснуться к культуре и истории своего народа» и познакомиться с местными обычаями и традициями, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе вуза.

Отмечается, что два университета связывают давние партнёрские отношения в рамках межвузовской программы по изучению адыгейского языка. С 2013 года преподаватели из Адыгеи обучают турецких студентов в университете Дюздже адыгейскому и русскому языку. Преподавание этих языков, в том числе не только представителям адыгской диаспоры, ведётся и в самом АГУ, где уже третий год на факультете адыгейской филологии и культуры обучаются турецкие студенты.

Читайте также: Адыгея и Турция намерены совместно реализовывать образовательные проекты

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов и ректор университета Дюздже Фехми Алтын провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили развитие сотрудничества, в том числе в плане реализации совместных образовательных проектов.

Читайте также: Глава Адыгеи: У нас есть потенциал для развития сотрудничества с Турцией