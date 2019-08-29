Магадан, Магаданская область, , 10:38 — REGNUM

Реконструкция детской больницы в Магадане стала возможной благодаря финансированию из Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Всего было выделено 65 млн рублей. А на кабинет компьютерной томографии из резервного фонда Колымы предусмотрели 68 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Долгожданные изменения произошли в областной больнице: полностью отремонтировали первый этаж, Магаданская областная детская больница прошла серьёзную модернизацию. В лечебном учреждении полностью обновили первый этаж, где находятся лаборатории, приёмный покой и другие врачебные помещения.

По словам главного врача Сергея Тимофеева, значительно улучшились больничные условия для детей, а у врачей есть свои кабинеты и ординаторская.

«Решён вопрос и с транспортировкой больных внутри больницы. Отремонтирована операционная, которая теперь может работать круглосуточно. Запустили грузовой лифт, в том числе для пациентов», — добавил главврач.

В больнице за год проходят лечение около 4 тыс. пациентов до 18 лет, проводится около 400 операций различной сложности.

Колыма активно участвует в реализации нацпроектов, в том числе и проекта «Здравоохранение». Губернатор Магаданской области Сергей Носов делает акцент на развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи.

«Развитие сферы здравоохранения в Магаданской области идёт благодаря проведению в жизнь властями региона и поддержке полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева новой экономической и социальной политики ускоренного развития Дальнего Востока, проводимой по поручению главы государства Владимира Путина», — пояснили в правительстве Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, хирургический корпус областной больницы в Магадане нуждается в срочном ремонте, а в сосудистом центре не хватает врачей и требуется обновление оборудования.