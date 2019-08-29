Москва, , 10:32 — REGNUM

Первый советский ядерный заряд был взорван 29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном полигоне под научным руководством академика Игоря Курчатова. Сегодня в Институте Курчатова напомнили историю создания первой атомной бомбы в Советском Союзе.

СССР был вынужден догонять США, которые продемонстрировали всему миру разрушительную мощь нового оружия, сбросив бомбы в августе 1945 года на японские города Хиросима и Нагасаки.

Создание советской атомной бомбы потребовало мобилизации всех ресурсов разоренной войной страны и стало результатом героического труда ученых, инженеров, конструкторов Лаборатории № 2 АН СССР, институтов, заводов и других организаций.

Для работ над созданием атомного оружия Курчатов привлек в Лабораторию №2 самых талантливых ученых и инженеров. В лаборатории был организован целый комплекс научно-исследовательских, расчетно-теоретических и опытно-конструкторских работ. Приоритетным направлением стало создание ядерного реактора на естественном уране и графите.

В апреле 1945 года предложение Курчатова по созданию физического прототипа уран-графитового котла было признано государством первоочередной задачей. Реактор Ф-1 собирали круглосуточно и вручную, работы велись в атмосфере полной секретности. Все участники строительства «уран-графитового котла» дали расписку о неразглашении вида и характера проводимых работ.

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25 декабря 1946 года в Лаборатории №2 был пущен первый на евразийском континенте атомный реактор Ф-1 из уран-графитовых блоков. Он был необходим для производства плутония — начинки будущей атомной бомбы. Вся эта колоссальная работа заняла всего 16 месяцев.

Работы, проводимые на этом реакторе (прежде всего получение весовых количеств плутония), помогли ускорить пуск первого промышленного уран-графитового реактора на Урале под литерой «А», или в обиходе «Аннушка» — по наработке плутония. Это был первенец атомной индустрии.

Группа ученых во главе с Исааком Кикоиным в 1949 году наладила производство в килограммовых количествах урана, обогащенного до 40% ураном-235. Отдел Льва Арцимовича доводил уран до бомбовой кондиции. Коллектив под руководством Андрея Бочвара изготавливал с сотрудниками полушария первого плутониевого заряда.

29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном полигоне, таким образом, закончилась монополия США на владение атомным оружием. Так под научным руководством Курчатова был создан ядерный щит страны.

Создав бомбу, СССР реализовал важнейший стратегический приоритет, установив на долгие десятилетия ядерный паритет в мире.

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