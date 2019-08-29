Рязань, , 10:31 — REGNUM

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал предложение губернатора Рязанской области Николая Любимова о реставрации театра драмы и ТЮЗа в областном центре. Для этого необходимо сделать проектную документацию и пройти экспертизу, сообщили 28 августа в пресс-службе правительства региона.

На встрече с федеральными коллегами губернатор также обсудил строительство домов культуры в районах области и реконструкцию действующих учреждений. Один из важных для Рязанской области культурных объектов — художественный музей имени Пожалостина. В его коллекции сейчас находится свыше 12 тысяч подлинных произведений отечественных и западноевропейских мастеров ХV — ХХ веков различных видов и жанров искусства. Реставрация музея позволит увеличить его посещаемость, отметили стороны на встрече.

Современное здание Рязанского областного театра драмы построено в 1961 году. До этого времени учреждение размещалось в здании на Соборной площади, построенном в 1862 году, в котором ныне располагается ТЮЗ.