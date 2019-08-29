Первоуральск, Свердловская область, , 10:54 — REGNUM

Колонию-поселение № 66 (Первоуральск, Свердловская область) оценил зампрокурора региона Андрей Оборок. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогу обхода будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений.

Какие именно были выявлены нарушения, в прокуратуре не пояснили. Известно лишь, что представитель ведомства проверял, как в колонии соблюдается уголовно-исполнительное законодательство.

Гость обошёл общежития, штрафной изолятор, производственные помещения и столовую в колонии. Оборок проверил, в каких условиях содержатся осужденные, а также провёл приём приговорённых по личным вопросам.

Напомним, в Свердловской области открыли уголовное дело по факту случившегося в исправительной колонии № 8. Там произошёл пожар, который нанёс ущерб на сумму более 4,5 млн рублей.

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