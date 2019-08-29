Елец, Липецкая область, 29 августа 2019, 10:28 — REGNUM
Министерство культуры РФ поддержало предложение врио главы региона Игоря Артамонова о реконструкции исторической части Ельца. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба областной администрации.
Заместитель министра культуры России Алла Манилова посетила Липецкую область в рамках подготовки к празднованию 150-летия Ивана Бунина. Она рассказала о том, что Минкульт поддержал предложение включить Елец в список исторических поселений, которые получат весомую финансовую поддержку из федерального бюджета. Теперь историческую часть Ельца ждёт большая реконструкция, а музей имени И. А. Бунина может получить статус федерального.
В 2019 году начнётся процесс проектирования. Средства на реконструкцию исторических объектов начнут поступать в 2021 году.
Алла Манилова поддержала это предложение, отметив, что посвящённого Бунину единого интеграционного общенационального музея до сих пор нет, а Елец является подходящим для него местом. Этот вопрос обсудят в министерстве.
Также идею создания в Ельце федерального музея имени И. А. Бунина обсудили участники пленарного заседания, которое прошло в елецком госуниверситете. Поднимался ряд других важных вопросов. Особое внимание — подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Ивана Бунина, которое будет отмечаться в 2020 году. Елец станет главным центром страны, где пройдут основные мероприятия, приуроченные к празднику. В регионе запланировано проведение нескольких событийных фестивалей, связанных с творческим наследием писателя. В программе областных мероприятий театральные постановки, выставки, открытие туристического маршрута с посещением бунинских мест.