Елец, Липецкая область, , 10:28 — REGNUM

Министерство культуры РФ поддержало предложение врио главы региона Игоря Артамонова о реконструкции исторической части Ельца. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба областной администрации.

Заместитель министра культуры России Алла Манилова посетила Липецкую область в рамках подготовки к празднованию 150-летия Ивана Бунина. Она рассказала о том, что Минкульт поддержал предложение включить Елец в список исторических поселений, которые получат весомую финансовую поддержку из федерального бюджета. Теперь историческую часть Ельца ждёт большая реконструкция, а музей имени И. А. Бунина может получить статус федерального.

«Нам очень многое вместе предстоит сделать. Впереди у Министерства культуры большая работа с Ельцом. В рамках программы поддержки исторических поселений предстоит провести масштабную реконструкцию исторической части города», — отметила Манилова.

В 2019 году начнётся процесс проектирования. Средства на реконструкцию исторических объектов начнут поступать в 2021 году.

«Елец кардинально преобразится. Историческая часть города должна засиять. Процесс не быстрый, но результат должен быть идеальным», — заявил Игорь Артамонов. Он также предложил создать в Ельце федеральный музей имени Ивана Бунина.

«Елец — место, которое любил Бунин. Многие улицы древнего города, местные святыни упоминаются в его произведениях. Мы могли бы создать здесь прекрасный музей. Это не только сохранило бы память о великом писателе, но и повысило бы статус Ельца как культурного центра», — считает Игорь Артамонов.

Алла Манилова поддержала это предложение, отметив, что посвящённого Бунину единого интеграционного общенационального музея до сих пор нет, а Елец является подходящим для него местом. Этот вопрос обсудят в министерстве.

Также идею создания в Ельце федерального музея имени И. А. Бунина обсудили участники пленарного заседания, которое прошло в елецком госуниверситете. Поднимался ряд других важных вопросов. Особое внимание — подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Ивана Бунина, которое будет отмечаться в 2020 году. Елец станет главным центром страны, где пройдут основные мероприятия, приуроченные к празднику. В регионе запланировано проведение нескольких событийных фестивалей, связанных с творческим наследием писателя. В программе областных мероприятий театральные постановки, выставки, открытие туристического маршрута с посещением бунинских мест.