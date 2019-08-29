Джакарта, , 10:28 — REGNUM

Индонезийские пользователи социальных сетей заняты созданием «мемов», связанных с предлагаемым названием новой столицы страны, сообщает Sindonews.

Среди популярных названий встречаются «Санкт-Джокобург» и «Джокополис», названия, которые делают отсылку к действующему президенту Индонезии Джоко Видодо.

Издание отмечает, что через час после того, как президент Индонезии объявил, что столица страны будет перенесена из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан, в Google произошел всплеск поисков «Penajam Paser Utara» и «Kutai Kartanegara», двух городов, которые станут частью новой столицы. Больше всего эти названия искали жители Индонезии, затем граждане Малайзии, Сингапура, Гонконга и Тайваня.

Существует также предложение назвать новую столицу «Пенакут», сокращение от объединенных названий Пенаджам-Пасер-Утара и Кутай-Картанегара. Далее есть предложение назвать индонезийскую столицу «Джоковикарта», от сокращенного имени президента «Джокови» и названия столицы «Джакарта».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно плану президента, Джакарта — ныне густой, загрязненный и находящийся под угрозой затопления город с населением более 10 млн человек — будет оставаться деловым и финансовым городом Индонезии. При этом административный центр переместится на восток Калимантана.

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