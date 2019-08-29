Женева, Швейцария, , 10:27 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу: в 2019 году в странах Европы заболеваемость корью увеличилась в два раза, передает немецкий канал n-tv.

За первое полугодие ВОЗ зарегистрировала около 90 тыс. случаев заболевания корью в европейских странах. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года. Четыре страны — Албания, Чехия, Греция и Великобритания — утратили статус свободных от этой болезни.

В общей сложности ВОЗ учла распространение кори в 53 странах. Болезнь была выявлена в 48 из них. Особенно ей подвержены в России, Грузии, Казахстане и на Украине — на эти страны пришлось 78% заболеваний. В Германии ситуация разнится по регионам. Такого роста заболеваемости не было с начала детального мониторинга в 2012 году.

За годы усилий корь была почти искоренена. «Вспышки показывают, что требуется больше работы», — сказала директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.

Эксперты отмечают, что для борьбы с распространением болезни необходимы вакцинация и информированность населения.

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