Сеул, , 12:02 — REGNUM

Верховный суд Южной Кореи вынес решение пересмотреть вердикт суда низшей инстанции по делу руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ёна, обвинявшегося в даче взятки экс-президенту Пак Кын Хе в 2017 году. Об этом сообщает в четверг, 29 августа, агентство Reuters.

Верховный суд просит пересмотреть приговор, вынесенный в феврале 2018 года об условном сроке заключения Ли Чжэ Ёна и снятии с него ряда обвинений в причастности к коррупционному скандалу.

Судья отметил, что суд второй инстанции «слишком узко» трактовал понятия взятки.

Напомним, вице-президент Samsung Electronics был приговорен в 2017 году к пяти годам лишения свободы за взяточничество. Ли не признал свою вину и подал апелляцию, в результате чего он получил два года условно.