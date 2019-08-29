Ватикан, , 10:18 — REGNUM

В Китае рукоположен первый католический епископ, чья кандидатура получила одобрение как от Ватикана, так и от китайского правительства. Об этом сообщает итальянская газета Аvvenire. Церемония прошла 26 августа.

Новый епископ — 54-летний Антонио Яо Шунь. Он был хиротонисан для епархии Цзинин, в северной провинции Внутренней Монголии (Китай), где проживает около 70 тысяч католиков. На торжественном богослужении присутствовали сотни священников и монашествующих из близлежащих районов.

Отмечается, что это первое назначение епископа после предварительного соглашения, подписанного правительством Пекина и Святым Престолом 22 сентября 2018 года, которое предусматривает совместное назначение некоторых епископов, чего раньше не было.

Как сообщает Vatican News, своим епископским девизом новый китайский иерарх избрал слова, напоминающие о Юбилейном годе милосердия, учреждённом Папой Франциском: «Misericordes sicut Pater».

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