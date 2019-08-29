Душанбе, , 09:48 — REGNUM

Запуск второго агрегата Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане состоится в День независимости — 9 сентября, сообщает 29 августа агентство Asia-Plus.

Отмечается, что второй агрегат ГЭС планируется запустить при участии президента республики Эмомали Рахмона, членов правительства, депутатов, строителей и представителей дипломатического корпуса.

В Душанбе во время праздничных мероприятий в честь Дня независимости и в честь запуска агрегата на Рогунской ГЭС в небе над Душанбе будет запущен салют.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогунской ГЭС — это строящаяся электростанция в Таджикистане на реке Вахш. Проект ГЭС подразумевать строительство плотины высотой 335 метров. Первый из шести агрегатов был запущен 16 ноября 2018 года. Общая мощность ГЭС составит 3,6 ГВт.

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