Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM

Разработчики из Yacht Club Games представили новую игру в серии Shovel Knight. Трейлер проекта с подзаголовком Dig появился на YouTube-канале компании 28 августа.

В Shovel Knight Dig Лопатному Рыцарю предстоит вновь отправиться в путешествие и сразиться со своими врагами — злыми рыцарями. Сообщается, что отдельные элементы уровней будут процедурно сгенерированы.

Напомним, Shovel Knight — это популярная игра в жанре платформер от независимой американской студии Yacht Club Games. По сюжету проекта игроки должны управлять рыцарем, вооружённым лопатой, и сражаться с могущественными противниками.

Читайте ранее в этом сюжете: Менеджер Ubisoft: модель Steam уже не отвечает реалиям распространения игр