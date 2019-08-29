Чоя, , 09:45 — REGNUM

Более трёх тысяч жителей Турочакского и Чойского районов Республик Алтай воспользовались услугами врачей автопоезда «Здоровье». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Автопоезд с мобильной бригадой в составе 13 врачей и шести средних медработников стартовал в июле 2019 года. Как отмечается, проект направлен на приближение специализированной медицинской помощи к сельскому населению республики и повышения доступности здравоохранения.

«Эта акция очень востребована у населения, потому что в районах не хватает узких специалистов. Каждый приезд врачей в глубинку — это реальное спасение либо продление чей-то жизни», — сказала принявшая участие в работе проекта член Совета Федерации от Алтая Татьяна Гигель.

По её словам, жители двух районов предлагают сделать выездную работы врачей постоянной. Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из пациенток мобильной бригады стала 78-летняя жительница Улаганского района, которая несколько лет не могла попасть к врачу. И подобных случаев, по всей видимости, немало.

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