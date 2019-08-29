Париж, , 09:40 — REGNUM

Вице-президент французской компании Ubisoft Крис Рано заявил, что модель, которую предлагает разработчикам Steam, в 2019 году далека от реальности. Об этом 28 августа сообщил портал IGN.

Он отметил, что бизнес-модель, в рамках которой разработчик получает 70% дохода от продажи игры, а Steam забирает себе 30% не отражает сегодняшние реалии распространения видеоигр. И, поскольку Steam не собирается менять этот подход, Ubisoft решила прекратить продавать свои продукты на этой платформе.

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Напомним, ранее компания Epiс Games запустила собственный магазин, который, как она считает, должен в итоге отобрать лидерство у Steam на рынке видеоигр. Создатели Epiс Games в марте 2019 года заявили, что в итоге противостояния сервисов изменится не только сама модель распространения игр, но и отношение геймеров к ПК как к платформе.

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