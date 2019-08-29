Архангельск, , 09:40 — REGNUM

В Архангельской области приступили к расчистке леса от несанкционированных свалок. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

Первыми будут ликвидированы свалки, по которым вынесено судебное решение — более 32 объектов. Это более четырех гектаров леса. В сентябре власти планируют заключить второй договор на ликвидацию 45 несанкционированных мест размещения отходов. В рамках договора подрядчику предстоит очистить от свалок 282,6 гектара.

Работы планируется завершить до середины декабря. На реализацию проекта из бюджетов разных уровней направлено 206 млн рублей.

Вывезенные отходы должны быть размещены на полигонах ТКО, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Работы пройдут в два этапа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках проведенной в 2018 году инвентаризации, в Архангельской области выявлено 4337 мест накопления ТКО, притом что изначально таких мест было почти на тысячу меньше. Проведенный анализ также показал — с 90% территорий Архангельской области отходы не транспортируются вообще.