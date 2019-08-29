Бангкок, , 10:01 — REGNUM

Верховный суд Таиланда в четверг, 29 августа, оставил в силе смертные приговоры, вынесенные рабочим-мигрантам Зау Лин и Вин Зау Хтун по громкому делу об убийстве двух британских туристов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, в 2014 г. на острове Ко Тао были обнаружены тела туристов Ханны Уитередж и Дэвида Миллера. По подозрению в убийстве были задержаны рабочие-мигранты Зау Лин и Вин Зау Хтун.

В 2015 году местный суд приговорил подозреваемых к смертной казни. В 2017 году Апелляционный суд оставил приговор без изменения.