Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM

Тело 12-летней Алисы А., скончавшейся в турецкой больнице после утопления в бассейне отеля и 10-дневной борьбы за жизнь, будет доставлено в Петербург в ночь на 31 августа. Об этом сообщил в соцсети утром 29 августа отец девочки Андрис Лейкуцис.

«Завтра в 23 часа Лисенок улетает домой, из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьёй», — написал мужчина.

Семья из Петербурга, живущая в пригороде Северной столицы, отдыхала в Турции, когда произошла трагедия. 18 августа руку девочки затянуло в трубу на дне бассейна в отеле Sunhill в Бодруме. Девочку удалось вытащить на поверхность только через несколько минут.

Врачи боролись за ее жизнь 10 дней, 28 августа сердце ребенка остановилось. У семьи нет претензий к турецким медикам, на помощь к которым приезжали их петербургские коллеги. Турецкие власти ведут расследование.

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