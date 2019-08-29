Кызыл, , 09:32 — REGNUM

Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал власти столицы республики Кызыла признать факт превращения микрорайона левобережных дач в жилой микрорайон. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«По его мнению, сегодня эта территория превратилась в полноценный жилой микрорайон, где люди построили дома и планируют здесь постоянное место жительства», — добавили в пресс-службе.

После признания этого факта городским властям необходимо начать социальное обустройство территории. Отмечается, что в этом году там началось строительство школы на 825 учащихся. Ранее здесь появился детский сад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики вступился за мелких торговцев, палатки которых администрация Кызыла требовала убрать с улиц города.

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