Москва, , 09:30 — REGNUM

Автомобили середины XX века станут участниками выставки ретротехники в Москве, сообщает 29 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдёт на площади возле Музея Победы на Поклонной горе 2 сентября. Начало в 15:00, вход свободный. Среди экспонатов — автомобиль «Победа», экспериментальные модели ГАЗ М-20, ГАЗ-67 («Козлик»).

Организаторы отмечают, что выставка приурочена к окончанию Второй мировой войны. Некоторые машины ранее участвовали в автопробеге Москва — Берлин.

«Экипажи раритетных автомобилей провезут флаги стран антигитлеровской коалиции в знак солидарности и признания их вклада в Победу. Колонна проедет по площади под музыку военных лет, а затем выстроится у стен Музея Победы», — рассказала заведующая отделом организации массовых мероприятий Музея Победы Юлия Севостьянова.

Она добавила, что посетители могут не только сфотографировать и потрогать руками экспонаты, но даже в некоторых посидеть.