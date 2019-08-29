Вашингтон, , 09:26 — REGNUM

Миллионы тонн углекислоты и токсичных газов менее, чем за месяц попали в атмосферу в результате тысяч пожаров в Амазонской низменности, сообщили 29 августа во «Всемирной метеорологической организации» (ВМО).

Лесные пожары (cc) skeeze

ВМО заявила о почти 4 тысяч пожаров, зафиксированных в лесах Амазонии. Это привело к тому, что только за первые 25 дней августа в окружающую среду было выброшено 255 млн тонн двуокиси углерода, также большое количество окиси углерода и токсичных газов. По мнению метеорологов, это несет «прямую угрозу» местным жителям.

В NASA на основании снимков из космоса подтвердили данные о большом количестве лесных пожаров в регионе. Но ситуацию они не отнесли к разряду беспрецедентных. Пожары являются самыми масштабными за последние 10 лет.

Напоминаем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 августа на саммите G7, ссылаясь на данные ВМО, заявил, что уровень концентрации углекислоты в атмосфере Земли достиг показателей, которые были 3−5 млн лет назад.

Амазонскаянизменность— самая большая низменность на Земле, расположенная в Южной Америке.