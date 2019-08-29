Новосибирск, , 09:19 — REGNUM

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создаётся в Новосибирской области. Как уточнили ИА REGNUM в правительстве региона, это будет некоммерческая организация.

Сейчас собирается пакет необходимых документов.

Фонд будет осуществлять функции застройщика «проблемных объектов» — при условии передачи их в управление Фонда от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК. Достройка будет проходить с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля на территории Новосибирской области было расположено 58 «проблемных» жилищных объектов, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан. Такие данные привела прокуратура региона.

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