Ростов-на-Дону, , 09:21 — REGNUM

Стадион «Труд» в Ростове-на-Дону может быть переименован в честь олимпийского чемпиона Сергея Литвинова. Голосование о его переименовании проходит на сайте министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, сообщает 27 августа пресс-служба ведомства.

С инициативой переименования выступила областная федерация легкой атлетики и центра ветеранов спорта «Взаимность».

Голосование продлится до 1 октября 2019 года. Опрос запущен на сайте министерства по физической культуре и спорту Ростовской области https://minsport.donland.ru/vote/46/result/show/?VOTE_ID=46&VOTE_SUCCESSFULL=Y

Проголосовать можно, выбрав один из двух вариантов: либо за переименование стадиона, либо за размещение на аллее стадиона «Труд» информационных стендов, на которых будут перечислены все спортсмены, которые тренировались и выступали на стадионе.

Напомним, что сегодня на стадионе проходят подготовку спортсмены училища и школ олимпийского резерва.