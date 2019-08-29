Дагестанские Огни, Дагестан, , 09:35 — REGNUM

Множественные нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены в городе Дагестанские Огни. Местные власти не в полной мере исполняют свои полномочия по организации водоснабжения, водоотведения, благоустройства территорий, а также обращения с отходами, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе прокуратуры республики.

Так, ряд улиц города не асфальтирован, не проводится озеленения, отсутствуют мусорные площадки и пешеходные тротуары. Хозяйственно-бытовые и сточные воды не дезинфицируются и сливаются в канаву, которая не имеет выхода для сброса сточных вод. В этой же канаве расположены трансформаторные будки и один газораспределительный щит.

Данные нарушения, как считают в надзорном органе, представляют угрозу для здоровья и жизни горожан. В связи с этим прокуратура внесла в адрес мэра представление об устранении выявленных нарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о зловонных канавах, протекающих по улицам Дагестанских Огней прямо под окнами домов горожан. В материале местные жители также рассказывали, что их дети регулярно проваливаются в реки с нечистотами.

После выхода сюжета Следственный комитет Дагестана сообщил о проведении процессуальной проверки по факту неисполнения должностными лицами администрации города своих обязанностей по созданию благоприятных условий для горожан.