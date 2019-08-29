Москва, , 09:15 — REGNUM

Основные источники информации при выборе автомобиля в России составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Более половины жителей России (50,5%) склонны черпать информацию при выборе машины из отзывов на форумах и на специализированных сайтах для автовладельцев. К мнению друзей и знакомых прибегают 41,4% будущих владельцев нового авто. На третьем месте — дилерские сайты (37,5%).

На четвертом и пятом месте сайты автопроизводителей (35,2%) и консультации продавцов в дилерских центрах (34,6%).

Меньше всего в России при выборе автомобилей прислушиваются к тому, что говорят в телевизионных передачах (7,5%).

Напомним, в июне самой продаваемой легковой машиной в России стала Lada Granta.

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