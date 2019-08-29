Иркутск, , 09:09 — REGNUM

Всем первоклассникам Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего паводка, подарят школьные рюкзаки с набором канцелярии и новую форму. Об этом сообщает сегодня, 29 августа, официальный сайт региона со ссылкой на слова заместителя председателя областного правительства Валентину Вобликову.

«В этом году традиционная акция «Собери ребенка в школу» и «Школьный портфель» носила очень масштабный характер. Для того чтобы собрать ребят из пострадавших от затопления территорий в школу, подключились очень многие люди, фонды, организации», — пояснила чиновница.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Вышедшие из берегов реки подтопили более 100 населённых пунктов. Всего на территории Иркутской области осуществляют образовательную деятельность 2037 организаций, шесть школ пришлось снести, более четырёх тысяч учеников вынуждены будут пойти 1 сентября в другие образовательные учреждения.

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