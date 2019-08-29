Ставрополь, , 09:12 — REGNUM

На Ставрополье задержан и арестован 31-летний местный житель, плеснувший из перцового баллончика в лицо школьнице. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе краевого управления СКР.

Инцидент произошёл в июле 2019 года на улице в селе Круголесском Александровского района. Подозреваемый брызнул в лицо 10-летней девочке из перцового баллончика и попытался отобрать у нее деньги и телефон. Однако проходившие мимо люди спасли ребёнка от нападавшего.

Читайте также: На Ставрополье начался суд над «кислотным маньяком»

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в ставропольском городе Буденновске начались предварительные судебные слушания по делу 19-летнего студента местного медицинского колледжа, обвиняемого в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних девушек в 2018 году.