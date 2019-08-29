Санкт-Петербург, , 09:16 — REGNUM

Турецкие врачи до последнего боролись за жизнь 12-летней девочки из Петербурга Алисы А., скончавшейся в турецкой больнице 28 августа. Об этом сообщил в соцсети отец девочки Андрис Лейкуцис. Он поименно поблагодарил турецких медиков и прибывших в Турцию российских врачей.

«Турецкие врачи делали все возможное. Реанимационные действия закончились через 20 минут после остановки сердца. Большое Вам спасибо. Октай-бей, Владимир Владимирович, Михаил Александрович, Гюрзув-бей», — написал петербуржец.

Упомянутые им врачи из Петербурга — главный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий Владимир Копылов и заведующий отделением реанимации Детской городской больницы Михаил Русак.

Андрис Лейкуцис поблагодарил всех, кто сопереживал его семье в этой тяжелой ситуации.

«Жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше», — признался он сразу после известия о смерти дочери. «Очень тяжело поверить… Хочется заснуть, но осознание того, что ничего не поменяется, не даёт покоя. Очень тяжело…» — добавил мужчина в ночь на 29 августа.

Напомним, 18 августа руку девочки затянуло в трубу в бассейне отеля в городе Бодрум. Девочку сумели поднять из воды только через несколько минут. Она была госпитализирована в состоянии глубокой комы, 10 дней врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Власти Турции ведут расследование причин трагедии, с руководства отеля взята подписка о невыезде.

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