Ярославль, , 09:02 — REGNUM

Отработку взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме Ярославской области провели специалисты регионального диспетчерского управления энергосистемы Ярославской области во время учений, сообщила пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» — Ярославское РДУ.

Учения проводились совместно со специалистами других филиалов СО ЕЭС, ГУ МЧС России по Ярославской области, районных администраций, других ведомств. В ходе мероприятий участники действовали в условно низких температур наружного воздуха.

По легенде учений к аварии на нескольких линиях электропередачи привели погодные условия. Осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования на месте ЧП выполнил оперативный персонал Ярославского РДУ, а органы местного самоуправления совместно со спасателями и «Ярэнерго» переключили электроснабжение социально значимых объектов на мобильные источники питания.

После завершения ремонтов на поврежденном оборудовании и ввода его в работу, был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Ярославской области, энергоснабжение потребителей возобновлено в полном объеме. Результаты учений подтвердили готовность персонала Ярославского РДУ при ликвидации нарушений нормального режима, а также обеспечению надежной работы энергосистемы Ярославской области в осенне-зимний период 2019/2020 года.

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