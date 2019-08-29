Сеул, , 09:07 — REGNUM

В Южной Корее пройдет восьмая международная конференция по безопасности и обороне АТР «Сеульский оборонный диалог». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство обороны страны.

Известно, что в конференции, которая пройдет в Lotte Hotel в период с 4 по 6 сентября, примут участие представители 50 стран мира и пяти международных организаций.

Ранее, правительство страны намеревалось пригласить на международную конференцию представителей КНДР, однако в последствии данное решение было отклонено.

По предварительным данным, представители США также воздержатся от присутствия на международном мероприятии. В 2018 году со стороны США на форуме присутствовал помощник министра обороны по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.

В рамках «Сеульского диалога по вопросам безопасности» эксперты из разных стран обсудят вопросы безопасности в мире, контроль над вооружениями и денуклеаризацию Корейского полуострова, проблемы безопасности Северо-Восточной Азии.

Данное международное мероприятие проводится представителями министерства обороны Южной Кореи с 2012 года.