Чебоксары, , 08:55 — REGNUM

В Чувашии к благотворительной акции «Соберём детей в школу» присоединились правоохранительные органы. Сотрудники Ядринского межрайонного следственного отдела СУ СКР помогли собраться в школу многодетной семье, где воспитываются шестеро детей, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

28 августа следователи во главе с руководителем отдела Николаем Яковлевым, а также директор Ядринского комплексного центра социального обслуживания населения Нина Степанова посетили многодетную семью из деревни Малое Кумаркино Ядринского района. В семье шестеро детей, из них трое — школьники, два дошкольника, а старший ребёнок учится в педагогическом колледже. Самым младшим следователи подарили игрушки, ребятам постарше — новые ранцы с канцелярскими наборами.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев «Николай Яковлев пообещал навестить ребят в школе, чтобы проверить, как они стараются. Он также напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности дома и в общественном транспорте».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне нового учебного года в Чувашии ряд организаций проводят благотворительные акции, помогая семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вещи собирает митрополия, благотворительную помощь оказывают энергетики.

В новом учебном году в Чувашии будут работать 423 школы. По данным минобразования республики, за парты сядут более 138,7 тыс. детей, в том числе почти 15,6 тыс. первоклассников.

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