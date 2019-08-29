Пхеньян, , 10:15 — REGNUM

Правительство Южной Кореи не получило ответа от Пхеньяна на предложение о репатриации тела погибшего северокорейского военнослужащего. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство по делам воссоединения.

Тело было найдено в июле в водах реки Имджин близ города Пхаджу. 14 августа Сеул уведомил власти КНДР о том, что погибший является гражданином этой страны, и предложил отправить его тело на родину. Ранее в подобных случаях ответ следовал в течение двух-четырёх дней; впрочем, иногда подобные предложения также игнорировались.

Теперь северокорейский солдат будет похоронен в Южной Корее в соответствие с предусмотренной процедурой. Так как его имя и дата рождения неизвестны, памятник на кладбище установлен не будет, а само тело кремируют.