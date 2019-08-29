Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:59 — REGNUM

Полиция Танзании разогнала сотни протестующих, которые вышли на улица Дар-эс-Салама, требуя возвращения танзанийского самолета, конфискованного на прошлой неделе в ЮАР, передает ВВС Swahili.

Демонстранты скандировали на суахили: «Мы хотим, чтобы наш самолет вернулся».

Напомним, что самолет Airbus 220−3 авиакомпании «Air Tanzania» был конфискован южноафриканскими властями в пятницу, 23 августа, по распоряжению Верховного суда Гаутенга в Йоханнесбурге. Решение было вынесено по иску южноафриканского фермера, которому правительство Танзании должно было выплатить 33 миллиона долларов США в качестве компенсации за то, что его ферма была национализирована в 1980-х годах.

Напомним, самолет был конфискован в соответствии с южноафриканским и международным законодательством, позволяющим активу, принадлежащему иностранному субъекту, быть приобщенным к делу, связанному с международным арбитражным решением. Самолет был выбран, потому что он принадлежит непосредственно правительству Танзании, и его стоимость соизмерима с суммой, причитающейся фермеру

Это вызвало гнев в восточноафриканской нации, которая была ключевым союзником ныне правящего в ЮАР «Африканского национального конгресса» (АНК), когда тот боролся с апартеидом в 1960 — 1990 годах.

Один протестующий нес плакат с надписью: «Помните, мы предлагали еду, землю и обучение вашим борцам за свободу, но сегодня [президент Сирил Рамафоса] Рамафоса предлагает места нашим врагам, чтобы победить нас! Освободите наш Аэробус».

Начальник полиции Дар-эс-Салама сказал, что офицеры арестовали некоторых зачинщиков протеста. Он призвал танзанийцев сохранять спокойствие и сказал, что адвокаты из Танзании находятся в ЮАР, чтобы обеспечить освобождение самолета.

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