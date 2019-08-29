Нью-Дели, , 09:22 — REGNUM

Индийский космический аппарат «Чандраян-2» успешно совершил третий маневр по сближению с Луной. Об этом 28 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В официальном заявлении представители Индийской организации космических исследований (ISRO) сообщили, что космическому аппарату «Чандраян-2» удалось успешно сократить радиус своей орбиты обращения вокруг Земли в третий раз. Параметр новой орбиты составляют 179×1412 км, а время, затраченное на маневр, составило около 20 минут. В дальнейшем индийскому аппарату предстоит сократить радиус орбиты обращения вокруг Земли ещё два раза.

Напомним, что 20 августа началась заключительная фаза индийской миссии «Чандраян-2». Космический аппарат был выведен на орбиту Луны и осуществляет постепенное снижение к её поверхности. Ожидается, что «Чандраян-2» приземлится у Южного полюса Луны 7 сентября. В случае успеха Индия станет четвёртой мировой державой, сумевшей совершить мягкую посадку космического аппарата на поверхность Луны.