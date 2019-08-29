Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласадиву Сиван заявил, что у Индии имеются достаточные экономические и научные ресурсы для освоения космоса. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Кайласадиву Сиван, выступая перед студентами Jain University в городе Бенгалуру, подчеркнул: «Многие считают, что такой бедной стране, как Индия, не нужна космическая программа. Однако Индия — совсем не бедная страна». По словам главы ISRO, южноазиатское государство обладает достаточными финансами и научными ресурсами для освоения космических пространств и небесных тел. Доктор Кайласадиву Сиван также отметил, что Индия производит самые качественные спутники дистанционного зондирования на земле.

Напомним, что 20 августа началась заключительная фаза индийской миссии «Чандраян-2». Космический аппарат был выведен на орбиту Луны и осуществляет постепенное снижение к её поверхности. Ожидается, что «Чандраян-2» приземлится у Южного полюса Луны 7 сентября. В случае успеха Индия станет четвёртой мировой державой, сумевшей совершить мягкую посадку космического аппарата на поверхность Луны.