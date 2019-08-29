Тегеран, , 09:20 — REGNUM

27 августа представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявил, что двое шпионов, сотрудничавших с израильской политической разведкой Моссад, были приговорены к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам чиновника, один из шпионов, Али Джохари, имел обширные контакты с разведывательными службами различных государств и до ареста запросил сразу несколько гражданств. Деятельность Али Джохари в Иране была сосредоточена на строительстве стратегически важных тоннелей, и он получил 10 лет за шпионаж в пользу Израиля и 2 года за попытку скрыться.

Второй шпион, Ануше Ашури, гражданка Ирана и Великобритании, передавала Моссаду «стратегическую информацию», за что также была приговорена к 10 годам тюремного заключения.