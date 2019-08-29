Бангкок, , 08:50 — REGNUM

Верховный суд Таиланда должен вынести в четверг, 29 августа, окончательное решение по апелляции двух рабочих-мигрантов Зау Лин и Вин Зау Хтун, приговоренных ранее к смертной казни за убийство двух британских туристов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Тела туристов Ханны Уитеридж и Дэвида Миллера были найдены на пляже на острове Ко Тао в сентябре 2014 года. 23-летняя Уизридж была изнасилована и забита до смерти, а 24-летний Миллер скончался от удара по голове.

Зау Лин и Вин Зау Хтун были сразу арестованы и приговорены к смертной казни в 2015 году. Апелляционный суд, состоявшийся в 2017 году, оставил приговор без изменения.

Адвокаты осужденных заявили, что доказательства, собранные полицией, включая анализ ДНК, не убедительны и не соответствуют международным стандартам. Также они заявили, что обвиняемые подвергались пыткам и принуждению к даче признательных показаний, от которых впоследствии отказались.