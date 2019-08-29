Аддис-Абеба, , 10:57 — REGNUM

Должностные лица правительства Южного Судана подкупали и продолжают подкупать бывших и нынешних должностных лиц регионального правительства эфиопского штата Гамбелла, чтобы заполучать их покровительство и иметь лояльное отношение властей штата к незаконной трансграничной деятельности. Чиновник из приграничного региона Южного Судана, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что его мотив раскрыть эту довольно деликатную информацию обусловлен тем фактом, что размах взяточничества и незаконной торговли оружием в Гамбелле, которая идет с 2016 года, очень быстро набирает обороты. По словам источника, власти Южного Судана обычно подкупают региональных чиновников Гамбеллы деньгами, оружием или жильем. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Addis Standard.

«Гамбелла — это поле битвы за влияние и контроль над незаконными торговыми потоками оружия. Более того, многие из оперативников эфиопского штата являются агентами правительства Южного Судана, которые лоббируют его интересы», — заявил анонимный источник. Чиновник описывает ситуацию как «самообман», говоря, что федеральное правительство Эфиопии должно расследовать и покарать людей, которые вовлечены в «эту смертельную схему».

Представители должностных лиц Южного Судана обычно продают большие партии автоматов АК-47 эфиопским торговцам через коррумпированных региональных чиновников Гамбеллы, а это оружие затем отправляется в центральную часть Эфиопии для продажи с более высокой прибылью. Спецслужбы Эфиопии пока отказались подтверждать подлинность полученной информации. Однако силам безопасности Эфиопии удалось пресечь около десятка крупных актов поставки незаконного оружия как в 2018, так и в 2019 году. Федеральная полиция ранее заявляла, что содержимое поставок было доставлено через Гамбеллу в различные районы Эфиопии.