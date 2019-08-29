Аддис-Абеба, , 09:13 — REGNUM

Акционерная компания Heineken Breweries и Управление по сохранению дикой природы Эфиопии подписали соглашение о финансовой поддержке горного национального парка Сымен в округе Гондэр с целью спасения и увеличения поголовья диких горных козлов, которые являются эндемичными в Эфиопии, и в настоящее время находятся в списке животных на грани вымирания. Горный козел «валья», животное, от названия которого национальная футбольная команда Эфиопии получила свое имя, живет на скалистых холмах Сыменских гор, популярном месте среди туристов. Сам парк, изобилующий представителями дикой природы и экзотическими растениями, был создан как национальный парк в 1969 году и стал одним из первых объектов, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1978 году. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс Selamta.

Менеджер по связям с общественностью и устойчивому развитию регионального представительства Heineken SC Фыкаду Бэшах заявил, что: «Эта кампания, запущенная Heineken, в основном будет сосредоточена на мероприятиях по сохранению первозданного вида природного заповедника и его обитателей. Мы намерены начать высадку эндогенных деревьев в парке, которые исчезающие козлы «валья» рассматривают в качестве корма. Также финансы от нашей компании пойдут приобретение униформы и экипировки для специально обученных рейнджеров, которым будет поручено контролировать безопасность в заповеднике и пресекать акты незаконной охоты и браконьерства».

На стартовом мероприятии кампании глава представительства Heineken SC, чиновники Управление по сохранению дикой природы Эфиопии, а также журналисты приняли участие в посадке «кормовых» деревьев в парке в рамках инициативы премьер-министра Эфиопии «Зеленое наследие».