Аддис-Абеба, , 10:06 — REGNUM

Согласно результатам открытого опроса, проведенного популярным туристическим дата-центром Rough Guide, Эфиопия была названа самой гостеприимной страной мира. Rough Guide описывает Эфиопию как «очень красивую и зеленую» страну в своем отчете, который подтверждает значительный рост популярности Восточной Африки как туристического направления.

Британский путеводитель Rough Guides обратился к пользователям социальных сетей с целью выбрать наиболее радушные страны и нации, которые они когда-либо видели. Уганда также попала в тройку лидеров, а Кения находится на седьмом месте в списке десяти самых гостеприимных стран мира. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

В первую десятку, по мнению британцев, входят три страны Восточной Африки, а также два государства-представителя из Юго-Восточной Азии и Южной Америки соответственно. Эфиопия и Уганда занимают первое и третье места в опросе, расположившись по обе стороны от Индии, занявшей вторую строчку. В своем отчете компания заявила, что Эфиопия становится потенциальным лидером туризма в Африке, демонстрируя признаки того, что она является самым популярным направлением в Восточной Африке.

Полный список стран выглядит так: 1. Эфиопия 2. Индия 3. Уганда 4. Колумбия 5. Япония 6. Индонезия 7. Кения 8. Мьянма 9. Финляндия 10. Боливия.