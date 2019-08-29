Аддис-Абеба, , 12:45 — REGNUM

Министерство мира Эфиопии заявило о том, что 7 сентября 2019 года в стране впервые будут отмечать Международный день мира, празднование которого будет сопровождаться массой мероприятий, способствующих поддержанию мира и безопасности, по всей стране на федеральном и локальном уровнях.

Глава Министерства связи Хермела Соломон заявила, что на неделе, которая начинается со 2-го сентября, министерство организовало трехдневную программу, в рамках которой эфиопские дети, их родители и молодежь страны будут сажать деревья по всей Эфиопии, как символ возрождения и единства страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Соломон добавила, что программы, подготовленные к празднованию Дня мира, соответствуют теме «Экологические инициативы для мира в Эфиопии». Глава министерства подчеркнула, что так же, как и растения не могут вырасти в одночасье, «необходимы последовательные и согласованные усилия эфиопского народа для построения и поддержания прочного мира в стране». Соломон настоятельно призвала представителей СМИ выполнять свои обязанности по повышению осведомленности среди общественности в отношении построения устойчивого мира в Эфиопии.