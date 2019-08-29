Кемерово, , 08:19 — REGNUM

Студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии просят президента РФ Владимира Путина и губернатора региона Сергея Цивилёва обратить внимание на то, что их новый врио ректора создаёт невыносимые условия для учёбы и проживания. Они создали петицию, в которой просят из спасти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Студенты рассказали, что с приходом нового руководителя «в вузе стали происходить немыслимые вещи»: уходят лучшие преподаватели, со студентами руководство общается надменно, недовольных обещает переселить в общежитие в 25 километрах от главного корпуса, а вместо пар заставляет ходить собирать мусор.

«Мы даже готовы выйти на митинг в защиту наших преподавателей, чтобы они вернулись в вуз. Нас некому учить. Ушли самые лучшие люди. У нас нет желания учиться. До сих пор у нас нет расписания. Ректор с мнением студентов не считается», — отмечается в обращении, под которым на данный момент времени подписались 118 человек.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на сайте Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии по данным на сегодня, 29 августа, расписания на первый семестр нового учебного года нет.