Токио, , 10:56 — REGNUM

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии опубликовало прогноз, согласно которому в 2047 году соотношение средней пенсии к средней заработной плате упадет с 61,7% (на 2019 г.) до 50,8%. Причем эта цифра будет уменьшаться и в 2050-х годах может уже составить 44%. Прогноз был сделан в нынешних экономических условиях, когда ежегодный прирост ВВП составляет всего 0,4%.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», такое снижение демонстрирует результат работы специальной системы, которая сдерживает рост пенсионных выплат, чтобы сохранить часть выплат «на будущее». Министерство также рассматривало «идеальный» альтернативный вариант, который предполагает высокие показатели роста экономки и занятости женщин, а также пожилых людей.