Самара, , 08:18 — REGNUM

Маршрут движения нескольких автобусов изменится 1 сентября в Самаре. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба департамента транспорта Самары.

Корректировка движения транспорта произошла в связи с проведением праздничных мероприятий в честь дня микрорайона «Кошелев-проект».

"Автобусные маршруты №№ 67, 96, 205, 268 и 295 будут осуществлять движение в прямом и обратном направлении без заезда к остановочному пункту «ТЦ Мега/ИКЕА», — сообщают чиновники.

Кроме этого, будет ограничен и въезд на часть парковочного пространства торгового центра.

Напомним, что на празднике микрорайона «Кошелев-проект» выступит Елена Темникова. В 22:00 праздничное мероприятие завершится салютом.