Москва, , 08:13 — REGNUM

Учёные объяснили, почему Третий рейх так и не смог создать собственную атомную бомбу. Как заявил советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский, прежде всего руководство нацистской Германии не считало эту задачу первоочередной.

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«Германское руководство не считало задачу приоритетной и решило вести её в ограниченных рамках, — приводит РИА Новости слова историка. — Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу».

Кроме того, эта программа должным образом не финансировалась, а германским атомщикам не хватило «морального мужества», чтобы попросить выделения «достойных» финансовых ресурсов. Также, по словам учёного, нацистам «попросту не хватило» отведённого историей времени.

Гагаринский отметил, что последний «решающий» эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора провёл знаменитый немецкий учёный, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг «в мае 1945 года уже под грохот французских танков». Однако он оказался неудачным.

Напомним, первое испытание советской атомной бомбы произошло 70 лет назад — 29 августа 1949 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Германии 64-летний Бернд Тальман нашёл артефакт, который, как он предполагает, может быть компонентом ядерной бомбы нацистов.

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