Ульяновск, , 08:13 — REGNUM

В Ульяновской области 31 августа пройдёт фестиваль по адаптивной верховой езде для детей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к успеху». Проект будет реализован на средства областного гранта с участием детей из четырёх регионов Поволжья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль для детей-инвалидов «Путь к успеху» пройдёт в рабочем поселке Новая Майна на территории храма Казанской иконы Божией Матери и будет приурочен ко Дню ветеринарного работника. Ожидается, что в нём примут участие более 200 детей-инвалидов, занимающихся верховой ездой, а также их наставники, представляющие Самарскую, Кировскую, Ульяновскую области и Татарию. Предварять открытие фестиваля будет праздничный молебен архиерейским чином святым Флору и Лавру.

В рамках фестиваля дети покажут своё мастерство в рамках соревновательной программы по конной верховой езде.

Проект будет реализован на средства областного гранта, инициатором является фонд помощи животным и центр иппотерапии «Флора и Лавра».

Отметим, что в Ульяновской области в прошлом году насчитывалось более 110 тыс. инвалидов, которые обратились за социальной помощью. Из них более 4,6 тыс. — дети. В системе соцобслуживания — более 30 учреждений.