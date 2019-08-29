Тель-Авив, Израиль, , 08:10 — REGNUM

Власти Израиля объявили об экстрадиции во Францию Микаэля Акнина, подозреваемого в организации огромного налогового мошенничества на сумму 51 млн евро, сообщает Le Figaro.

«Микаэль Акнин, задержанный более года назад в Израиле, был экстрадирован во Францию после того, как французское правительство попросило о его экстрадиции», — говорится в заявлении министерства юстиции Израиля.

Микаэль Акнин подозревается в мошенничестве с НДС на европейском углеродном рынке.

Согласно оценкам Счетной палаты, в 2012 году мошенничество, которое в СМИ назвали «мошенничеством века», охватило десятки людей и, предположительно, нанесло ущерб государственным финансам Франции на 1,6 млрд евро. Помимо этой аферы, Микаэль Акнин объявлен в розыск по еще одному делу о мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Болгария выдала российским правоохранительным органам обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, которая завладела чужими денежными средствами в размере 16 млн рублей.

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